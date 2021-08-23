Доллар вблизи максимума девяти месяцев на фоне опасений о коронавирусе

ТОКИО (Рейтер) - Безопасный доллар в понедельник торгуется вблизи максимума более чем за девять месяцев к основным валютам на фоне опасений, что быстрое распространение дельта-штамма коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики.
ТОКИО (Рейтер) - Безопасный доллар в понедельник торгуется вблизи максимума более чем за девять месяцев к основным валютам на фоне опасений, что быстрое распространение дельта-штамма коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики.
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