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Доллар вблизи максимума девяти месяцев на фоне опасений о коронавирусе

Доллар вблизи максимума девяти месяцев на фоне опасений о коронавирусе

ТОКИО (Рейтер) - Безопасный доллар в понедельник торгуется вблизи максимума более чем за девять месяцев к основным валютам на фоне опасений, что быстрое распространение дельта-штамма коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики.

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