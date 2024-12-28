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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сэм Лейк рассказал о Control 2, вселенной Remedy Connected и будущем студии В интервью IGN ...

Сэм Лейк рассказал о Control 2, вселенной Remedy Connected и будущем студии В интервью IGN ...

Сэм Лейк рассказал о Control 2, вселенной Remedy Connected и будущем студииВ интервью IGN Сэм Лейк рассказал о Control 2, вселенной Remedy Connected и будущем студии, раскрыв некоторые подробности о текущих проектах и о том, что ждет финскую команду разработчиков на горизонте.

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