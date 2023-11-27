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Сенатор Мерфи: Украине надо помогать, если будут соблюдаться права человека

Сенатор Мерфи: Украине надо помогать, если будут соблюдаться права человека

Сенатор от Демократической партии Крис Мёрфи, который представляет штат Коннектикут, выступил с заявлением о том, что Украине и Израилю необходимо продолжать оказывать поддержку в случае дальнейшего соблюдения ими прав человека.

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