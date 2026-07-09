Почему собственный голос в записи кажется нам противным: ответ нейробиологов

Это, пожалуй, самый демократичный из всех неприятных опытов современности. Оперный певец и человек, поющий только в душе, диктор с тридцатилетним стажем и подросток, впервые записавший голосовое сообщение, — все проходят через одно и то же: нажимаешь «воспроизвести» и слышишь незнакомца.