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Русская Семёрка

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Почему собственный голос в записи кажется нам противным: ответ нейробиологов

Это, пожалуй, самый демократичный из всех неприятных опытов современности. Оперный певец и человек, поющий только в душе, диктор с тридцатилетним стажем и подросток, впервые записавший голосовое сообщение, — все проходят через одно и то же: нажимаешь «воспроизвести» и слышишь незнакомца.

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