MiloMarket

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Вся эта эстрадная шобла, одного цвета! Кто им носит свои деньги, какие умалишённые?«Немыслимо»: твор...
  • Виктор Шиховцев
    Это скотство не лечится. Только изолировать.«Немыслимо»: твор...
  • Сергей Амельченко
    Пидарасов надо лечить,это психически больные.И не надо называть их геями,это маскирует их сущность,только пидарасы ил...«Немыслимо»: твор...

«Немыслимо»: творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных

«Немыслимо»: творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.

Вернуться к статье
3
Обсудить
Сергей Амельченко
Пидарасов надо лечить,это психически больные.И не надо называть их геями,это маскирует их сущность,только пидарасы или пидары.
Виктор Шиховцев
Это скотство не лечится. Только изолировать.
Виктор Шиховцев
Вся эта эстрадная шобла, одного цвета! Кто им носит свои деньги, какие умалишённые?

Картина дня

наверх