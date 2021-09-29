«Немыслимо»: творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных

MiloMarket«Немыслимо»: творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСАСергей АмельченкоПидарасов надо лечить,это психически больные.И не надо называть их геями,это маскирует их сущность,только пидарасы или пидары.Виктор ШиховцевЭто скотство не лечится. Только изолировать.Виктор ШиховцевВся эта эстрадная шобла, одного цвета! Кто им носит свои деньги, какие умалишённые?Комментировать
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