Защита от БПЛА

На фоне роста затрат бизнеса на защиту инфраструктуры от атак БПЛА вопрос учета таких расходов при налогообложении становится все более актуальным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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