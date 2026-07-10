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«Теперь карта работает даже лучше, чем до ремонта». GeForce RTX 3070 оживили с помощью конденсатора от старого радио

«Теперь карта работает даже лучше, чем до ремонта». GeForce RTX 3070 оживили с помощью конденсатора от старого радио

Во время ремонта термопасту заменили на особую — используемую для обслуживания высоковольтного оборудованияПользователь Reddit с ником External_Length_8877 рассказал необычную историю восстановления видеокарты GeForce RTX 3070, которая вышла из строя из-за отвалившегося конденсатора.

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