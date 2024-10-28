В поле чудес: как в Подмосковье снимается сказка «Буратино»

На съемочной площадке сказки «Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого собрали звездный каст — Виктория Исакова, Александр Петров и кумиры молодежи Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина.
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