Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Рахимов о судействе в матче с «Зенитом»: «Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких»

Рахимов о судействе в матче с «Зенитом»: «Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких»

– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны. – Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх