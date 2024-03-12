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Военное обозрение

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Нобуо Фудзита. Единственный в мире японец, бомбивший материковую часть США

Нобуо Фудзита. Единственный в мире японец, бомбивший материковую часть США

Эта статья посвящена Нобуо Фудзите, уроженцу города Бунго Такада, который был единственным человеком в мире, бомбившим материковую часть США в сентябре 1942 года, когда Япония была вовлечена в ожесточенную войну с Соединенными Штатами.

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