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ТАСС

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Путин: РФ удалось сохранить лучшие традиции системы образования

Путин: РФ удалось сохранить лучшие традиции системы образования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Молодые, родившиеся и получившие воспитание уже в новой России бойцы СВО показали, что стране удалось сохранить лучшие черты и традиции системы образования.

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