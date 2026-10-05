Путин: РФ удалось сохранить лучшие традиции системы образования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Молодые, родившиеся и получившие воспитание уже в новой России бойцы СВО показали, что стране удалось сохранить лучшие черты и традиции системы образования.
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