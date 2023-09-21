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Кейн об игре Месси и Роналду после 30: «Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку – и это мотивирует меня»

Кейн об игре Месси и Роналду после 30: «Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку – и это мотивирует меня»

«Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.

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