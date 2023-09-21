Кейн об игре Месси и Роналду после 30: «Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку – и это мотивирует меня»

«Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.
Популярные статьи
- Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»
- Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»
- Яна Рудковская: «Валиевой надо похудеть. Камила стала очень сексуальной, но для спорта эстетика и формы нужны другие»
Свежие комментарии