Губернатор Севастополя сообщил об очередной атаке беспилотников

Над морем в Севастополе сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.<strong>Два украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над морем в Севастополе, средства ПВО продолжают отбивать атаку.
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