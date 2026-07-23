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Аномальные осадки обрушились на российский курорт

Аномальные осадки обрушились на российский курорт

В четверг, 23 июля, на Ялту за несколько часов обрушилась месячная норма осадков. Об аномальных дождях на российском курорте сообщает директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, ее слова передает РИА Новости.

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