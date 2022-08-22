Вместо психологической помощи ветерану в Канаде предложили эвтаназию

Эвтаназию предложил канадскому ветерану вооруженных сил, обратившемуся за помощью в связи с посттравматическим стрессовым расстройством и черепно-мозговой травмой, сотрудник Отдела по делам ветеранов Канады (VAC), сообщает 17 августа Global News.