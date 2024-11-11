Пока не поздно

БВ

Борис Выдрин

Это новое явление: вместо хвалебных од услышать от Александра тревогу за русский мир, за Россию. Много чего перечислено в этой связи, только вот главное, мне показалось, как-то вскользь: - "Россия силится восстановить разрушенную Гайдаром экономику". Кажется, в ту пору главным в России был не Гайдар, а Ельцын. И, как известно, "внутренний продукт страны при Ельцине сократился на 28%. Такого падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны, когда производство сократилось на 25%, ни в годы Гражданской войны (на 23%), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21%). Может, Ельцин не понимал, что творил? Понимал. О развале и уничтожении промышленного остова страны ему письменно докладывали председатель Правительства Е. М. Примаков, Государственная дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Счетная палата." "В частных руках иностранных компаний и криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи. Более 90% акций предприятий цветной металлургии отныне принадлежат западным компаниям. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны" - докладывал Ельцину заместитель председателя Правительства В. П. Полеванов, за что и был немедля Ельциным уволен. что нибудь за последние годы, после ельцына, вернули? Или, к примеру, авиационное машиностроение, цветная металлургия и т.д. так и принадлежат западным компаниям?Если так, то ни о каком восстановлении разрушенного авиастроения, станкостроения, автомобилестроении не может быть и речи." Вывод: Чтобы выбираться из колониальной ямы зависимости, нам никакие конкуренции и рыночная экономика не помогут. Нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного. Ликвидировать само понятие олигархат. Это базовая основа достижения и ускоренного самовосстановления всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и одновременно настоящего единства нашего народа, без которых нас сомнут, как говорил И.В. Сталин. А перечисленные Александром действительно тревожные признаки решатся автоматически при выполнении указанных главных.