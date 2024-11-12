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«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал славы: «Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник»

«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал славы: «Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник»

Об избрании бывшего форварда «Ред Уингс» в Зал хоккейной славы стало известно в июне этого года. В ноябре он принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.

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