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Мегапроект ЦПК Полярная хотят реализовать на территории Забайкалья

Мегапроект ЦПК Полярная хотят реализовать на территории Забайкалья

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило: к концу 2026 года Россия и Китай разработают совместный план по строительству лесопромышленного комплекса ЦПК «Полярная» в посёлке Амазар Забайкальского края.

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