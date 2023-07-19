Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них Отечество. Очень давно не было и на тебе, опять.
Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы
Комментарии
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Генрих
Автор пасквиля - балабол, мерзавец и лизоблюд. Некоторые высказывания Левашова спорны вне всякого сомнения, но основной посыл весьма убедителен - профи должны быть во всем, и особенно там, где это касается вопросов обороны.
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11 мин.
степан дунов
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6 мин.
Владимир Алтайцев
Ты можешь как угодно думать о Ивашове, но вопросы он ставит правильные. Монархия для России уже неприемлема, как давно компрометировавший себя строй. И монархисты сейчас выглядят чучелами на огороде. а я презираю и ненавижу всю либерошваль, как тварей, порождающих нацизм.
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