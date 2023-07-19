Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы

Автор пасквиля - балабол, мерзавец и лизоблюд. Некоторые высказывания Левашова спорны вне всякого сомнения, но основной посыл весьма убедителен - профи должны быть во всем, и особенно там, где это касается вопросов обороны.

Владимир Алтайцев

Ты можешь как угодно думать о Ивашове, но вопросы он ставит правильные. Монархия для России уже неприемлема, как давно компрометировавший себя строй. И монархисты сейчас выглядят чучелами на огороде. а я презираю и ненавижу всю либерошваль, как тварей, порождающих нацизм.