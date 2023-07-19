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  • Владимир Алтайцев
    Ты  можешь  как угодно думать о  Ивашове, но вопросы  он  ставит  правильные. Монархия для  России уже неприемлема, к...Ивашов восстал из...
  • степан дунов
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ивашов восстал из...
  • Генрих
    Автор пасквиля - балабол, мерзавец и лизоблюд. Некоторые высказывания Левашова спорны вне всякого сомнения, но основн...Ивашов восстал из...

Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы

Ивашов восстал из пепла или вынырнул из помойной ямы

Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них Отечество. Очень давно не было и на тебе, опять.

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Комментарии
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Генрих
Автор пасквиля - балабол, мерзавец и лизоблюд. Некоторые высказывания Левашова спорны вне всякого сомнения, но основной посыл весьма убедителен - профи должны быть во всем, и особенно там, где это касается вопросов обороны.
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11 мин.
степан дунов
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6 мин.
Владимир Алтайцев
Ты  можешь  как угодно думать о  Ивашове, но вопросы  он  ставит  правильные. Монархия для  России уже неприемлема, как давно компрометировавший себя  строй. И монархисты  сейчас  выглядят  чучелами на огороде. а  я презираю и ненавижу  всю либерошваль, как  тварей, порождающих нацизм.
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6 мин.

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