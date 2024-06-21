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Посольство США возражало, но Вьетнам встречает Владимира Путина не только "в духе независимости", но по концепции "бамбуковой дипломатии"

Посольство США возражало, но Вьетнам встречает Владимира Путина не только "в духе независимости", но по концепции "бамбуковой дипломатии"

Конечно, в США были против. Как пишет об этом агентство Блумберг, американское посольство в Ханое 17 июня недвусмысленно заявляло об этом, подчеркивая, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для его пропаганды".

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