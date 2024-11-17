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Мощный удар по энергетике в обход АЭС. Эксперты объяснили, почему Россия не может полностью обесточить Украину

Мощный удар по энергетике в обход АЭС. Эксперты объяснили, почему Россия не может полностью обесточить Украину

Россия нанесла мощный удар по энергетике противника, не затронув при этом АЭС. Многое бы изменилось, если бы Москва решила полностью обесточить Украину, но такое решение не принимается.

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