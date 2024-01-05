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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алдонин об РПЛ: «Смотреть стало намного интереснее, вырос уровень команд, конкуренция. Нет явного лидера, «Зенит» потерял много очков»

Алдонин об РПЛ: «Смотреть стало намного интереснее, вырос уровень команд, конкуренция. Нет явного лидера, «Зенит» потерял много очков»

«Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд.

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