В сети отыскали убийцу Шани Лук, татуировщицы с израильского фестиваля

Немецким независимым расследователям удалось через соцсети установить личность боевика, который причастен к нападению на фестиваль рейв- и техно-музыки Nature Party Nova Festiv в Израиле и убийстве 30-летней Шани Лук, пишет Walla .
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