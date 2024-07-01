Байден сделал заявление о выходе из президентской гонки после дебатов

Байден отказался выходить из президентской гонки после дебатов! Лидера поддержала его семья.Во время встречи с инвесторами в Нью-Йорке американский президент Джо Байден заявил, что осознает всю обеспокоенность по поводу его дальнейшего участия в предвыборной гонке на фоне прошедших дебатов с Дональдом Трампом.