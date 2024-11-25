Журналист Крупа: в Польше стали задумываться о последствиях конфликта с Россией

После того, как США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России и ответного удара Москвы ракетой "Орешник" по военному комплексу в Днепропетровске, в Польше задумались о катастрофических последствиях в случае российско-польского военного конфликта.
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