Times: Байден не примет решения по ракетам, пока Киев не представит свой план

Президент США Джо Байден не станет давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не представит свой так называемый "победный" план.
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