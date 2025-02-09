На этой неделе Мари Краймбрери и Дава поделились с фанатами радостной новостью: они впервые станут родителями! В трогательном видео пара раскрыла и другой секрет — еще летом Дава сделал возлюбленной предложение.
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