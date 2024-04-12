Le Figaro: Украина просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году

Власти Украины просят Францию помочь им продержаться до конца текущего года. В 2025 году, рассказал Le Figaro участвовавший в переговорах с киевским руководством французский чиновник, ВСУ будут готовы попытаться перейти в контрнаступление.
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