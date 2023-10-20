Политнавигатор Белоруссия первой из стран бывшего СССР попала под санкции. И сколько бы президент Александр Лукашенко ни призывал Россию отказаться от конверсии в угоду Западу, в ельцинской Госдуме его не хотели слушать.
Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька
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Samarium
С нашим ЦБ и либералами во властных структурах ??? Врял ли....
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3 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Батька- великий ПРЕЗИДЕНТ. Цените и берегите его, братья-белорусы.
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3 час.
Леонид Попивняк
Белорусский журналист лукавит......Батька с самого начала своего правления елозил по двум стульям "и вашим-и нашим".....а вот когда в 2020 прочувствовал все перспективы "майдана" при поддержке всей гейропы в своей стране - тогда и чухнул какого берега нужно держаться........
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1 час.
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