Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька

Леонид Попивняк

Белорусский журналист лукавит......Батька с самого начала своего правления елозил по двум стульям "и вашим-и нашим".....а вот когда в 2020 прочувствовал все перспективы "майдана" при поддержке всей гейропы в своей стране - тогда и чухнул какого берега нужно держаться........