Киев во второй раз сорвал ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее она должна была пройти 5 февраля Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено использование киевским режимом ударных беспилотников и артиллерии против автоколонны с экспертами МАГАТЭ 12 февраля.
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