Евродепутат Коллар осудил решение главы Евросовета оставить пост ради выборов

Депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар заявил, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой должности.
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