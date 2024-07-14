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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» отдаст Сауля в аренду «Севилье» 

«Атлетико» отдаст Сауля в аренду «Севилье» 

Сауль продолжит карьеру в «Севилье». В ближайшее время хавбек «Атлетико» перейдет в андалузский клуб на правах аренды до конца сезона.

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