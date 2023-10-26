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Что должен уметь ребенок в шесть месяцев

Что должен уметь ребенок в шесть месяцев

Полгода — важный период для развития ребенка фото: © Hannah GarvinПервый год жизни ребенок постоянно растет и развивается, он так быстро осваивает новые навыки, что родители едва успевают это зафиксировать.

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