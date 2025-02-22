Тоже люди, как звездные пары ведут себя в обычной жизни

Смотришь на «вылизанные» фото знаменитых пар с красной дорожки и думаешь: неужели эти красавцы всегда выглядят так же образцово? Одеты так же с иголочки? Улыбаются так же идеально? Держатся так же пафосно? Конечно же нет! В повседневной жизни звездные пары ведут себя как самые обычные люди: ходят в забегаловки, носят треники и кеды, дурачатся на пляжах.
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