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Легенда «Зенита» Анюков в заявке «Чисто Питера» на Медиалигу (Терлецкий)

Об это сообщил журналист Севастиан Терлецкий. «Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». За попадание в Медиалигу команда сойдется в стыковых матчах с Nikifilini.

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