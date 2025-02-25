Замглавы МВД Британии Джарвис допустил, что Россия вернется в состав G7

Россия может вернуться в «Группу семи» (G7) после урегулирования украинского конфликта. Этот вопрос Лондон будет обсуждать с союзниками, заявил замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio.