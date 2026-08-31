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Мировое обозрение

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«Война с латешечкой пришла к финишу»: Огненный Киев вернулся к реалиям 2022 года

«Война с латешечкой пришла к финишу»: Огненный Киев вернулся к реалиям 2022 года

Журналистка Татьяна Даниленко, жена командира третьего корпуса Андрея Билецкого (основателя запрещенного в России «Азова»), заявила, что Киев в повседневной жизни возвращается к реалиям 2022 года.

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