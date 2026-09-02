Россия гадәттән тыш хәлләр министры Куренков Казанга «Комплекслы иминлек» салонына килде

Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков Казанга «Комплекслы иминлек» салонына килде – ул салонның эшлекле һәм практик программаларының төп чараларында катнашачак, шулай ук чит ил делегацияләре вәкилләре һәм Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлекчәләре башлыклары белән берничә очрашу үткәрәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым