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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард подписал 2-летнее соглашение с клубом

« Спартак » объявил о расторжении контракта с форвардом Евгением Свечниковым по соглашению сторон.  Московский клуб и 29-летний игрок подписали 2-летний договор в июне этого года.

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