Россиянам рассказали о сценариях взлома «Госуслуг»

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к «Госуслугам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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