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Русская весна

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Россиянам рассказали о сценариях взлома «Госуслуг»

Россиянам рассказали о сценариях взлома «Госуслуг»

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к «Госуслугам».

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