«Ничего не исключено»: Макрон допустил возобновление диалога с Путиным

rK

russ KINDE

Нахрена нужны Табаки, в переговорах. Уже разок подписи поставили, а теперь делают вид, что ничего не было. Если европейский народ тупой, а кастрюлеголовые майдауны тем-более, не надо думать, что кругом все такие. Задача Табак пресмыкаться. Так-что когда будет команда гавкать, будете подтявкивать...