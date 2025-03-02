Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил вероятность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
«Ничего не исключено»: Макрон допустил возобновление диалога с Путиным
Комментарии
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rK
russ KINDE
Нахрена нужны Табаки, в переговорах. Уже разок подписи поставили, а теперь делают вид, что ничего не было. Если европейский народ тупой, а кастрюлеголовые майдауны тем-более, не надо думать, что кругом все такие. Задача Табак пресмыкаться. Так-что когда будет команда гавкать, будете подтявкивать...
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17 час.
николай лейчинский
Личное мнение : обгадившаяся Европа в переговорах участвовать не должна . Судьбу должны и будут решать сильные мира сего , а не стадо п ...в .
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16 час.
Вадим Лебедев
Этот скользкий тип - даже в БРИКС пытался пролезть. Пофоткатся и на камеры поулыбатся... Он - НОЛЬ! От таких, как он, только суета и мешанина.
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15 час.
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