«Ситуация непростая»: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле.
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