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Закон, порядок, государство

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Около 600 военнослужащих – специалистов продовольственной службы подготовлено в военной школе поваров ВВО в Забайкалье

Около 600 военнослужащих – специалистов продовольственной службы подготовлено в военной школе поваров ВВО в Забайкалье

Контрольные испытания для курсантов школы по завершению курса обучения состояли из теоретической и практической части, а также сдачи нормативов и упражнений по основным предметам обучения в соответствии с курсом подготовки.

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