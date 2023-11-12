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Археологи исследуют крупнейшее массовое убийство в неолитическом Китае

Археологи исследуют крупнейшее массовое убийство в неолитическом Китае

Новое исследование показало, что древние обезглавленные скелеты, обнаруженные в массовых захоронениях в Китае, являются останками жертв, которые были убиты около 4100 лет назад во время охоты за головами, сообщает «Аrkeonews».

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