Спикер Госдумы заявил, что европейские страны поддерживают фашистский режим.Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что свидетельства убийств русских солдат украинским боевиками, подтверждают, что так бесчеловечно поступают только фашисты.
Спикер Госдумы заявил, что европейские страны поддерживают фашистский режим.Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что свидетельства убийств русских солдат украинским боевиками, подтверждают, что так бесчеловечно поступают только фашисты.
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