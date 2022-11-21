Царьград

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Володин жёстко раскритиковал молчание лидеров стран ЕС относительно казни русских военных

Володин жёстко раскритиковал молчание лидеров стран ЕС относительно казни русских военных

Спикер Госдумы заявил, что европейские страны поддерживают фашистский режим.Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что свидетельства убийств русских солдат украинским боевиками, подтверждают, что так бесчеловечно поступают только фашисты.

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