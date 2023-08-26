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Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса из-за злоупотребления властью и недостойных публичных действий

Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса из-за злоупотребления властью и недостойных публичных действий

В пятницу жалобу на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подал Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны.

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