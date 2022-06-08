Bloomberg: США надеются снизить зависимость от урана из РФ, нарастив свое производство

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что американская администрация рассчитывает сократить зависимость от российского ядерного топлива за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что американская администрация рассчитывает сократить зависимость от российского ядерного топлива за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
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