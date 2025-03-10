Международная выставка легкой промышленности Fashion Style Russia 2025

6-я Международная выставка легкой промышленности Fashion Style Russia пройдет с 12 по 15 марта 2025 года в историческом выставочном комплексе «Гостиный двор», расположенном в самом центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.
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