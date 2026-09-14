Индекс государственных облигаций снизился на 0,1% в понедельник

Индекс MCXRGBI снизился до 113,15 пунктов, при этом облигации серии № 26248 показали рост на 0,1%, а № 26243 — на 0,2%.
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