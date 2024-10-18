Солнце Баренцева моря с борта атомного ледокола "Сибирь" И особое искусство снимать через бинокль👍 За фото и видео большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🐻.
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Солнце Баренцева моря с борта атомного ледокола "Сибирь" И особое искусство снимать через бинокль👍 За фото и видео большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🐻.