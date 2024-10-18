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Северный морской путь⚓

2 подписчика
Солнце Баренцева моря с борта атомного ледокола "Сибирь"

Солнце Баренцева моря с борта атомного ледокола "Сибирь" И особое искусство снимать через бинокль👍 За фото и видео большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🐻.

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